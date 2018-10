Operasjon Dagsverk-lederen: - OD handler ikke om boikott

Nyheter

I et leserbrev i dagens avis er brønnøyværingen Roar Netland-Ebbesen svært kritisk til årets Operasjon Dagsverk., som er til inntekt for hjelpearbeid blant palestinsk ungdom i regi av organisasjonen KFUK-KFUM Global.

Brønnøysunds Avis har forelagt kritikken for Frida Jøraholmen Andresen, som er leder for aksjonen på landsbasis. Hun svarer at Operasjon Dagsverk og samarbeidspartnerne er kritiske til menneskerettighetsbrudd, uavhengig av hvem som begår dem.

- Dypt bekymringsverdig

- Rapporten fra HRW er dypt bekymringsverdig og viser hvor viktig det er å jobbe med ungdommer og menneskerettighetsorganisasjoner som kritiserer disse forholdene. Vi ønsker ikke å legge skjul på noen menneskerettighetsbrudd som skjer i Palestina, om dette er fra palestinsk eller israelsk side. Vi jobber for å gi traumebehandling til ungdom som har sittet i fengsel først og fremst i militærfengsel i Israel fordi det er flere tilfeller av dette, men også fengsel i Palestina. Vi jobber også med likestilling i det palestinske samfunnet fordi jenter har ikke de samme mulighetene som gutter slik det er i dag, skriver Andresen, som påpeker at Operasjon Dagsverk ønsker å gi ungdom kunnskap om rettighetene sine og demokratibygging slik at de kan jobbe opp mot selvstyremyndighetene.

- Dette er tiltak som er nødvendig for å skape fred og som først og fremst handler om å arbeide i Palestina.

Tar avstand fra rasisme

- OD handler ikke om boikott, men om traumebehandling, likestilling og menneskerettigheter. Det går helt fint an å ikke være enig i KFUK-KFUM Global sitt boikott-standpunkt og allikevel støtte disse tiltakene. Både OD og KFUK-KFUM Global tar kraftig avstand fra rasisme, selvsagt også inkludert antisemittisme, understreker Andresen.

Ifølge henne har ikke Tamimi-familien noe direkte med OD å gjøre.

- Men vi har snakket med Janna for å høre en stemme for fred blant ungdom i Palestina. Hun er også et eksempel på hvordan en ung jente har kunnet påvirke på sin måte gjennom sosiale medier. Det å gi henne skyld for hva familien hennes har gjort er ikke bare drøyt, men en sammenligning man aldri ville tillatt om hun var norsk. Dette er en tolv år gammel jente som aldri har opplevd noe annet enn konflikt og ønsker et liv i frihet.

- Har OD i år funnet et formål som er for politisk?

- OD har ikke politikk på dette utover internasjonal lov og det som er vedtatt i FN. Vi forholder oss til det internasjonale rammeverket for fred. For det første er det beviselig helt feil at ingen palestinske politikere anerkjenner Israel, for det andre er dette helt irrelevant. OD-midlene støtter ikke palestinske politikere eller det palestinske statsapparatet, men en sivilsamfunnsorganisasjon som jobber med traumebehandling, likestilling og menneskerettigheter. Det er ingenting i årets OD-prosjekt man ikke har sett i tidligere OD-prosjekter. OD handler om å gi ungdom kunnskap slik at de har større muligheter for å kunne påvirke samfunnet på egenhånd. Vi jobber tett med våre partnere YMCA Gaza, YMCA East-Jerusalem og YWCA Palestine som KFUK-KFUM Global også har lang erfaring med. Vi vet hva våre partnere står for og vi har detaljerte plan- og rapporteringsrutiner som vi har opparbeidet med vår 54 års erfaring i samarbeid med en rekke partnere. Vi vet hva pengene går til og vil vise til resultater for de elevene som velger å delta på OD.

Oppfordret til boikott

Årets mottaker av OD-midlene, KFUK-KFUM Global, oppfordrer på sine nettsider til å ikke kjøpe israelskprodusert avokado og andre israelskproduserte grønnsaker samt produkter fra noen navngitte produsenter.

Håvard Skjerdal, leder for kommunikasjon og innsamling hos KFUK-KFUM Global forklarer boikottstandpunktet slik:

- Vår boikott dreier seg om å velge vekk varer som bidrar til okkupasjonen av Palestina, for eksempel varer som folkerettsstridig produseres på okkupert land. Vi mener at det må være et samsvar mellom ord og handling. Hvis vi mener at okkupasjonen av Palestina er gal, noe de aller fleste konstruktive stemmene i Norge gjør, bør vi heller ikke støtte den økonomisk. Dette er for øvrig helt på linje med norsk investeringspolitikk, der Oljefondet til stadighet velger vekk selskaper som gjennom sin virksomhet bryter med menneskerettighetene og internasjonale retningslinjer. Det er det samme finansminister Siv Jensen gjør når hun instruerer Oljefondet til å trekke investeringer fra selskaper som bidrar til bygging av bosettinger på okkupert, palestinsk land. KFUK-KFUM Global er kritiske til brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov, uavhengig av om det er palestinske eller israelske myndigheter som utfører dem, men kritikk av politikk ført av en stat må aldri misforstås som kritikk av en folkegruppe slik du nå misvisende antyder.