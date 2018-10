Ny fotopris til BA-journalist

Nyheter

I helgen har Helgeland og Salten journalistlag (HSJ) arrangert årsmøte i Mo i Rana, og det ble tradisjonen tro også utdelt priser.

Prisen for årets blinkskudd ble tildelt Brønnøysunds Avis-journalist Simon Aldra for hans portrett av prost Olav Rune Ertzeid. Bildet ble tatt som en del av Brønnøysunds Avis' reportasje om Torghatten-ulykken i mai i år. Aldra ble også tildelt fotoprisen for sitt ferjedåp-bilde under den nordnorske mediekonferansen Svarte natta i november i fjor.

HSJ-prisen for journalistikk gikk til Leif Steinholt i Helgelands Blad for hans artikkelserie om brødrene Per og Bell Breivik i Sandnessjøen, som valgte hver sin side under krigen. Steinholts sak kunne også leses i Brønnøysunds Avis 5. januar i år, siden Brønnøysunds Avis har stoffutvekslingsavtale med Helgelands Blad.