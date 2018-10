Gode kvartalstall fra SpareBank-1 Nord-Norge

Nyheter

Etter 3. kvartal kan SpareBank 1 Nord-Norge vise til et resultat før skatt på 1,45 milliarder kroner. Det er 193 millioner kroner bedre enn fjoråret.

Vekst i nord

Utviklingen de siste 12 månedene viser ifølge bankens pressemelding en utlånsvekst på hele 20,1 prosent i bedriftsmarkedet. Blant personkunder er utlånsveksten på 9,2 prosent.

– Det er gledelig å se at vi tar markedsandeler, og utviklingen bekrefter at vi er konkurransedyktige og at kundene liker de tjenester som konsernet tilbyr, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Lenge har konsernsjefens mantra vært at det går godt i Nord-Norge. Utsiktene er fortsatt gode, med rekordlav ledighet og god vekst innen flere næringer.

– Vi i Nord-Norge har de siste årene hatt en høyere vekst enn landet for øvrig. At norsk økonomi nå tar seg opp stimulerer også nordnorsk økonomi ytterligere. Vi forventer fortsatt at veksten i nord vil være høyere enn landet for øvrig, men avstanden blir nok mindre, påpeker Janson.

Han understreker at veksten i Nord-Norge begrenses blant annet av mangelen på arbeidskraft, kapasitetsbegrensninger i sjømatproduksjon og en lufthavnstruktur som ikke klarer å ta unna for veksten i reiselivet.

– Dette er utfordringer som bare kan løses gjennom samarbeid i landsdelen. Potensialet for økt verdiskaping her er stort, men vi må jobbe i lag for å realisere det, understreker konsernsjefen.

Leter etter nye lokaler

Også lokalt går det bra, ifølge SpareBank-1 Nord-Norges banksjef i Brønnøysund Øyvind Løvdahl.

- Avdelingen i Brønnøysund leverer sitt beste resultat noensinne etter flere år med sterk vekst. Per 3. kvartal 2018 har også vi en solid vekst i antall nye kunder, sier han.

- Vi er veldig fornøyd med resultatene hittil i 2018. Vi fortsetter vår offensive satsning i Brønnøysund og jobber nå med nye lokaler. Vi skal samlokalisere bank, forsikring, Eiendomsmegler 1 og Sparebank 1 Regnskapshuset (tidligere Bluecon). Når det gjelder lokaler har vi flere interessante alternativer på bordet og vi vil i løpet av 1.kvartal 2019 konkludere hvor vi skal være.

SpareBank 1 Nord-Norges resultatet etter 3. kvartal 2018

Resultat før skatt: 1 447 mill. kr (1 254 mill. kr)

EK-avkastning: 13,3 % (12,6 %)

Kostnadsprosent K/I: 42,4 % (41,5 %)

Utlånstap: 23 mill. kr (147 mill. kr)

Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (15,4 %)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2017 i parentes