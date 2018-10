Fylkeskommunen varsler kutt

Nyheter

Fylkesrådet har startet arbeidet med å lage budsjett og økonomiplan. I følge Nordland fylkeskommune er inntektstapet 459 millioner kroner. Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen sier i en artikkel på fylkeskommunens hjemmesider at alle sektorene vil merke dette. Dette gjelder hele tjenestetilbudet fra fylkeskommunen til innbyggerne i Nordland.

– Vi må redusere i samferdselsektoren. Det vil gå hardt ut over vedlikehold på veg, der vi allerede har etterslep på standarden på fylkesvegene. Vi må kutte i utdanningssektoren. Det betyr eksempelvis samordning av tilbud, som vi ikke kan tilby på alle skolene. Og det betyr kutt i utviklingsmidler til kommunene som legger til rette for næringsutvikling. Bare for å nevne noe, underbygger fylkesråd Torgersen.

Det totale driftsbudsjettet for fylkeskommunen er på litt under fem milliarder kroner i inneværende år. Et inntektstap på 459 millioner kroner betyr et kutt på nesten ti prosent i økonomiplanperioden frem mot 2022.

– Som i all annen husholdning, så må utgiftene tilpasses inntektene. For oss betyr de statlige kuttene til Nordland fylkeskommune, at vi må redusere tilbudene. Det er svært beklagelig, men det er eneste mulighet. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, avslutter fylkesråden for økonomi Knut Petter Torgersen.