Skipper omkom til rors

Dødsfallet bekreftes av stedfortredende daglig leder i rederiet Barents AS, Sylvi Barman Jenssen.

- De pårørende er varslet, sier Jenssen.

Jenssen bekrefter at båten var i fart, at matrosen ombord fikk tatt kontroll over fartøyet, og at flere av passasjerene deltok i forsøk på livredning.

Ambulanse og helikopter kom til stedet da båten la til kai på Solfjellsjøen i Dønna.

- Alt som kunne gjøres for skipperen, ble gjort. Dette er dypt tragisk, sier Jenssen.

Båten hadde et mannskap på to, og ellers seks voksne passasjerer og tre barn.