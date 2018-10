Ny vegsjef i Nordland

Nyheter

Han kommer fra jobben som prosjektleder i Bypakke Bodø. Nå skal han ifølge Nordland fylkeskommune sette sammen laget som skal overta drift og vedlikehold av 4.100 kilometer fylkesveg.

Først i Norge

Som en del av regionreformen skal Nordland fylkeskommune overta all drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Nordland fra 1. januar 2020. Fylket er det første i landet som anetter en egen vegsjef som skal arbeide med den store oppgaveoverføringen.

- Det blir svært spennende, men også utfordrende. Det er et stort puslespill som skal være lagt om vel et år, sier Odd Inge Bardal.

Vegmann i alle år

50-åringen er sivilingeniør i bunn, med prosjektstyring, anleggsteknikk, vegbygging og vegplanlegging på CV-en. De siste seks årene har han arbeidet i Statens vegvesen. I tillegg har han mange år bak seg som leder i privat rådgiverbransje.

- Jeg tenker at erfaringene både fra offentlig og privat sektor er relevant. Vi skal bygge et apparat som skal sørge for god drift og vedlikehold av fylkesvegene i Nordland. Det er et langt og omfattende vegnett som skal være riktig brøytet, strødd og asfaltert etter de kravene vi setter, sier Bardal.