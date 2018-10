Dropper bru mellom Moss og Horten

Nyheter

I dag ble det kjent at Samferdselsdepartementet har satt foten ned for utredning som skulle finne en erstatning for ferjesambandet mellom Horten og Moss. Dette ferjesambandet drives av Torghattens datterselskap Bastø Fosen AS.

Norges største samband

Bastø Fosen fraktet hvert år 3,6 millioner reisende over dette ferjesambandet. Dette gjør sambandet til Norges største ferjesamband og betjenes av fire ferjer og selskapet har nesten 200 ansatte. Selskapet omsatte i 2017 for 451 millioner kroner, noe som er en økning fra 389 millioner kroner i 2016.

Kunne økt trafikken

TU skriver at en fast forbindelse ville ifølge Vegvesenet kunne tidoble trafikken mellom Moss og Horten, og lede mye av dagens tungtransport utenom Oslo. I dag gjøres krysningen med ferje og tar rundt 50 minutter. En motorveibro ville redusere reisetiden til to-tre minutter og være åpen døgnet rundt, i motsetning til fergeforbindelsen.

Allerede i fjor sommer sa regjeringen og støttepartiene nei til de alternativene til fast forbindelse som forelå da. Nå settes det et foreløpig punkt for prosessen.

Tenkt som hengebru

Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen bekrefter til NRK at prosjektet er lagt ned.

– Ja, det er lagt til side. Vi fikk i oppdrag å utrede en fast forbindelse mellom Moss og Horten, og deretter anbefalte vi en tilleggsutredning for å få kontroll på kostnader, nytteverdi, tekniske forhold og risikoen og sårbarheten for natur og omgivelser. Nå har vi fått brev om at det ikke er aktuelt, og da legges det dødt, sier Lund.

Brua var tenkt som en hengebru over Oslofjorden, deretter i tunnel inn over Jeløya og videre i bru over Mossesundet og til E6 i Østfold.