Kraftig husbrann i Brønnøysund sentrum

I 11-tiden lørdag kom det inn flere tips til BAnett om at det brenner kraftig i et hus like ved den gamle brannstasjonen i Sørbyen i Brønnøysund.

Rundt 11.15 var det flere brannbiler, politi og ambulanse på stedet. Det sto store flammer ut av vinduene på huset, og røyken kunne sees på lang avstand.

Politiet melder klokken 11.14 at det brenner i en bolig i Sørbyen i Brønnøysund.

– Brann i bolig. Nødetatene mot stedet, skriver Nordland politidistrikt klokken 11.14.

Klokken 11.45 oppdaterer politiet:

– Melding om overtenning. Brann slukker på stedet. Informasjon om at det skulle være tre personer i huset. Alle skal være kommet ut. Helse tar seg av personer som kan ha pustet inn røyk. Nærliggende hus er evakuert.