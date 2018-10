Sømnamessa har åpnet

Nyheter

Fredag ettermiddag åpnet den 34. Sømnamessen i Sømnhallen i Vik.

Eline Monsen, som er ny enhetsleder for kultur og velferd i Sømna, fikk oppdraget med å forestå den offisielle åpningen.

- Jeg er relativt ny i enhet for kultur og velferd, så dette var en hyggelig oppgave. Det er imponerende av Sømna Hornmusikk å bevare og utvikle Sømnamessa slik de har gjort i over tre tiår. Messa har blitt synonymt med innledningen til juletiden, ofte får man den første frosten når Sømnamessa åpner. Jeg husker messa fra jeg var liten, da kunne man dra innom og få tak i godteri som ikke var tilgjengelig i disse trakter vanligvis, sa Monsen.

Hun mener messa har blitt en institusjon i Sømna.

- Utflyttede sømnaværinger kommer hjem for å treffe familie og venner her. Sømnamessa har blitt en tradisjonsbærer, en arena for kulturutveksling i dagens sømnasamfunn. På messa får små mennesker stå på scenen for første gang, mens andre mer erfarne får vist seg fram. Hornmusikken har også vist at de har teft og har hatt artister som har fått annerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt på sin scene, sa Monsen, og erklærte deretter messa for åpnet.

Arrangørene i Sømna Hornmusikk satt klare på scenen for å sørge for den musikalske åpningen av messa - som nå vil fortsette utover kvelden fredag samt lørdag og søndag.