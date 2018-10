Nyheter

Fredag øver mannnskapet på redningsskøyta "UNI Helgeland" sammen med 330-skvadronen fra Bodø og Norsk Havbruksakademi. De skal øve såkalt pick up, hvor personer som ligger i sjøen skal løftes opp til helikopter.

- Vi er glade for besøket fra Bodø. Dette er en viktig og litt for sjelden øvelse, sier Per Kåre Hatten, leder for RSRK Brønnøysund.

16 personer om bord på "UNI Helgeland" skal reddes opp av sjøen av helikopteret. Det må naturligvis gjøres over flere omganger.