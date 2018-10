Kutt av Lille Brønnøya vil gi 600.000 ekstra til drift

Nyheter

Torsdag morgen holdes det et økonomiseminar for kommunestyret i Brønnøy kommune med henblikk på å forklare hvordan administrasjonen tenker om kutt og tiltaksplanene som ble lagt frem mandag.

Økonomisjef Frank Nilssen snakket om kuttforslagene, men tok også opp spørsmålet om forskjellen på drift og investering i en kommune.

– Vi får ofte innspill om at vi kan kutte investeringer og bruke penger på drift. Men kommuneloven sier at vi skal skille mellom drift og investering. Investeringsmidler er det som ikke er løpende inntekter, sa Nilssen.

Kutt av Lille Brønnøya: 600.000 i året til drift

Ifølge ham er investeringsmidler penger som kan brukes på «varig eie» og har «vesentlig verdi», som er tre år og over 100.000 kroner.

– Når vi selger aksjer for cirka 16 millioner, ett tilfeldig valgt tall, så har vi ikke mulighet til å bruke det til drift. Men midlene fra havbruksfondet, det som ofte kalles laksepenger, det får vi annethvert år og løpende, og kan derfor brukes til drift. Midler fra Grønn konseksjon er også laksepenger, men ikke løpende, og kan ikke brukes til drift. Det er viktig å dele mellom laksepenger 1 og laksepenger 2, sa Nilssen.

Han tok så for seg prosjektet på Lille Brønnøya som eksempel. Der er finansieringen fra kommunen 5,2 millioner fra Grønn konsesjon og 4,8 millioner i låneopptak. Ifølge ham kunne man ikke brukt pengene fra Grønn konsesjon direkte på drift. Derimot kunne man ha betalt ned gjeld for disse pengene, og om man da heller ikke tok et låneopptak på 4,8 millioner ville kommunens lånebelastning være redusert med ti millioner kroner.

– Vi kunne ikke brukt de 5,2 millonene fra Grønn konsesjon til å ansette sykepleiere. Men vi hadde kunnet betale ned gjeld og ikke ta opp lån. Da hadde vi hatt 10 millioner mindre gjeld. Og det tilsvarer cirka 600.000 kroner i året som kunne vært brukt på drift, sa han.

Kan ikke brukes på barnehager

Han viste også til de 16 millionene fra aksjesalg. De kan man heller ikke bruke på drift, men man kan betale ned gjeld.

– 16 millioner kroner tilsvarer cirka 960.000 kroner i driften i året om man betaler ned gjeld, sa han.

Han mener det er veldig viktig at man skiller mellom drift og investering.

– Vi kunne ikke brukt disse midlene til å holde barnehager åpne, det er ikke lov, sa han.