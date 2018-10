Nyheter

I overkant av 50 frammøtte diskuterte skolens framtid. De var hovedsaklig foreldre, men også politikere, lærere og elever, opplyser arrangørene.

- Det var stort engasjement, mye følelser og oppgitthet over at denne saken kommer opp igjen. Samtlige var enige om at forslaget om å legge ned ungdomsskolen var helt håpløst, skriver de.

Ifølge arrangørene tilsier alle agumenter at Velfjord trenger egen ungdomsskole:

• Avstand/reiseveg

• Betydning for lokalsamfunnet. Skolen er hjertet i bygda og ved å rokke ved skoletilbudet raderes samfunnet.

• Slitsomt at disse forslagene stadig kommer, for det koster så mye å ta kampene om og om igjen. Styringen av kommunen skaper uro og mistro

• Ikke et verdig ungdomsliv å reise så langt daglig. Frarøving av fritid

• Kan føre til fraflytting. Ikke attraktivt for andre å bosette seg her uten skole

• Flere av foreldrene i Velfjord vurderer å flytte fra kommunen dersom skole stadig skal være usikkert

• Tema om friskole kom opp. Det vurderes å etablere en gruppe som kan lære mer om dette

• Hvorfor kommer skolestruktur opp igjen når dette er fredet denne perioden av posisjonsflertallet denne perioden.

• Tilhørighet til lokalsamfunn er viktig.

• 13-årsalder er sårbar alder

• Hilstad har gode resultater på trivsel og hvordan elevene behandler hverandre. Et godt miljø. Også helsefremmende skole