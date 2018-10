Trygve Slagsvold Vedum besøker Vevelstad tirsdag

Nyheter

Nordland Senterparti arrangerer åpent møte med partileder Trygve Slagsvold Vedum på Handelsstedet Forvik tirsdag.

Vedum kommer med MF "Kjella" fra Tjøtta, og første del av møtet starter om bord, framgår det av innbydelsen på Facebook.

"Partilederen mener det skal være lokallag i alle landets kommuner, og målet er derfor å reetablere laget i Vevelstad. Alle er hjertelig velkomne", skriver Nordland Senterparti.

Til tross for at Sp har hatt ordføreren siden 2003, er Vevelstad den eneste kommunen på Sør-Helgeland som ikke har Sp-lokallag. Arbeiderpartiet har lenge vært alene om å stille liste til kommunevalg. Ken Richard Hansen, som var ordfører fra 2003-2015, og Kari Anne Bøkestad Andreassen er begge senterpartister, men representerer Samarbeidslista.

Senterpartiet fikk inn to representanter fra Nordland på Stortinget etter valget i fjor. Vevelstad-ordfører Bøkestad Andreassen var tredjekandiat på lista og er vararepresentant. Hun har hatt flere vikariater for Willfred Nordlund og Siv Mossleth. Senest de to siste ukene under åpningen av Stortinget og budsjettdebatten.