Fylkestinget utsatte ikke oppdrettstillatelse på Vega

Dette foreslo MDG

MDG forela dette forslaget for alle partiene i fylkestinget. Det falt mot stemmene fra MDG, Rødt og Venstre.

«Oppdrett i Vega verdensarvområde må vente

Fylkesrådet i Nordland har gjennom hastebehandling i sommer, gitt Marine Harvest tillatelse til oppdrett i UNESCO`S verdensarvområde på Vega. Denne beslutningen ble tatt like før igangsetting av konsekvensutredning av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), som forventes å foreligge våren 2019. Unescos rådgivende vitenskapskomiteer ICOMOS og IUCN har anmodet om at det ikke gis noen tillatelse i området før det er gjennomført konsekvensutredninger og vurdert alternative lokaliteter. De ber nå Klima- og Miljødepartementet om en redegjørelse.

Fylkesrådets vedtak går mot anbefalingene fra Klima og Miljødepartementet, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Vedtaket har ført til stort grasrotengasjement.

Om konsekvensutredningen viser at lakseindustri og verdensarvstatus ikke kan kombineres på Vega, vil det bli spørsmål om hva som skal prioriteres. Oppdrettsgiganten Marine Harvest, som vil kunne tilføre kommunen 10-12 arbeidsplasser? Eller sikre verdensarvstatusen, og legge til rette for at kommunen fortsatt kan ta imot 40 000 turister årlig, som legger igjen verdier opp mot 50 millioner til Vegasamfunnet?

Nordland Fylkesting ber Fylkesrådet trekke tilbake tillatelsen, i påvente av konklusjonen av den pågående konsekvensutredningen.»