Trykkeritrøbbel gir forsinket avis

Nyheter

Tirsdagsutgaven av Brønnøysunds Avis blir levert ut av budene noe senere ut enn vanlig. Dette skyldes problemer ved trykkeriet på Heimdal i Trondheim.

– Vi har fått beskjed om at trykkpressen stod stille i flere timer etter at en drivreim i falsen røk tvers av tidligere i dag. Installasjonen av en ny drivreim har medført en lengre driftsstans, forklarer Matti Riesto, daglig leder og ansvarlig redaktør i Brønnøysunds Avis.

Avisen var ferdigtrykket i halv fem-tiden og deles ut sent mandag kveld. Riesto beklager at abonnentene blir skadelidende for de tekniske problemene, men påpeker samtidig at avisen har tatt grep for å få mer stabil levering.

– Etter varierende erfaring med flyfrakt valgte vi i juni å gå over til noe tidligere deadline og bilfrakt. Brønnøysunds Avis fraktes nå fast med bil fra Trondheim til Brønnøysund. Det gjør oss mindre sårbare i situasjoner som i dag. Avisen kommer fram, om enn noe forsinket. Tekniske problemer ved trykkeriet rår vi desserre ikke over, sier han.