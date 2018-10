Nyheter

Klokken 15.52 melder politiet i Nordland om en trafikkulykke i Brønnøy, hvor to biler og flere personer er involvert.

Var fastklemt

- I alle fall én person er fastklemt. Ukjent skadeomfang. Nødetatene er på vei, skriver politiet på twitter.

Senere oppdaterer de:

- To biler involvert, ene bilen ligger på taket. Det er flere fastklemte i denne. Den andre bilen ligger på siden. To personer er tatt ut fra denne bilen. Skadeomfanget fortsatt ukjent. Helse jobber med involverte på stedet.

Flys til Sandnessjøen

Klokken 16.39 melder politiet at brannvesenet har frigitt to av de tre som satt i den ene involverte bilen.

- Jobber fortsatt med å frigjøre fører i den aktuelle bilen. Det er fortsatt uoversiktlig på stedet, skadeomfanget er ukjent.

Få minutter senere melder politiet at alle personer er tatt ut av involverte kjøretøyene. To personer flys til Sandnessjøen sykehus for behandling. De tre andre involverte kjøres med ambulanse til legevakta i Brønnøysund for videre behandling.

- Fylkesvei 17 ved ulykkesåstedet er fortsatt stengt, en del kødannelse på stedet. Ukjent når veien kan åpnes igjen, skriver politiet klokken 16.38.

Veien ble åpnet igjen for trafikk cirka klokken 17.15.