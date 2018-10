Coaststeering

Nyheter

Torsdag 4. oktober arrangerte DNT Ung coasteering i Svarthopen i samarbeid med Magne Ekker i Trollfjell. Det var en tøff gjeng som stilte opp og alle var superfornøyde. Dette var skikkelig kult uttrykte flere av ungene. Arrangementet var så vellykket at vi allerede er i gang med planlegging av nytt opplegg til våren.

Coasteering er rett og slett bading og lek i sjøen. Det er en unik måte å oppleve naturen på. Vi beveger oss langs klippene, hopper i sjøen, svømmer og klatrer. Det kan også brukes for å studere livet i sjøen. Vi bruker våtdrakter, redningsvester og er godt kledd og polstret. Utenpå drakta bruker vi en shorts så vi unngår at drakta blir ødelagt når vi klatrer på berg og klipper.

Dette er nok en aktivitet som de aller fleste har gjort før, i alle fall da de var yngre, men forskjellen nå er at det er organisert.

DNT Sør-Helgeland ønsker å økt aktiviteten blant barn/unge i aldersgruppen 10-16 og holder på å etablere et nytt opplegg for denne gruppen. Vi ser at flere flytter fra oss når de er ferdige med videregående og vi prøver derfor ut en ny modell hvor voksne i samarbeid med barna driver denne gruppa. Vi vet at behovet for et allsidig tilbud til barn/unge i denne gruppen er ønskelig, og vi håper med dette å være med på så skape et nytt og spennende fritidstilbud som interesserer flere. Så langt har vi arrangert en kveldsmattur, kajakkpadling og denne coasteeringen, men vi har flere spennende aktiviteter på programmet fremover. Miriam Haraldsen og Ronny Hansen er to av styremedlemmene i gruppa, og begge var med under Coasteeeringen på torsdag.

DNT Sør-Helgeland har medlemsrekord på over 500 medlemmer, og har mange barn med oss men savner flere ungdommer og håper med dette at vi kan aktivisere flere i denne aldergruppa.

Solveig Lomsdal,

leder i DNT Sør-Helgeland