Forfatterbesøk på verdensdagen for psykisk helse

I samarbeid med Mental Helse Brønnøy og Brønnøy kommune markerer Halvsøstrene verdensdagen for psykisk helse 10. oktober med foredrag av Elen Egeland.

Egeland er bosatt på Eidsvold. Hun har jobbet hele sitt yrkesaktive liv som lærer og har medvirket til flere lærebøker. I dag er hun pensjonist. I tillegg til å skrive driver hun med billeduttrykk.

Oppvekstroman

I 2016 ga hun ut oppvekstromanen «Så det går deg godt». Den handler om tre søstre som vokser opp sammen med en mor med psykiske problemer.

- Boka forteller om en barndom hvor man aldri vet om mor er i godt humør eller om hun går i taket for ingenting. Ina finner noen pusterom hvor hun kan være for seg selv og drømme om bedre tider, men føler alltid at hun må prøve å være usynlig så mor ikke finner noe å kjefte for, at hun må passe på mor og gjøre alt hun kan for at mor skal være glad. Selv i voksen alder føler hun det slik, skriver Trondheim bibliotek i sin omtale av boka.

Engasjement

- Halvsøstrene er glade over ny samarbeidspartner i Mental Helse Brønnøy og muligheten til å være med på å markere en enda en viktig dag som verdensdagen for psykisk helse, i tillegg til 8. mars arrangement som har blitt en tradisjon, skriver Kine Laumann i Halvsøstrene.

- Dette er en bok som omhandler et tema som gjelder alle enten en selv, venner, arbeidskollegaer eller andre medmennesker. Elen Egeland har vært formidler hele sitt liv og foredraget anbefales da hun formidler budskapet med engasjement.