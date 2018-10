Lokale fotballtalenter sikret opprykk til 3. divisjon på lørdag

Nyheter

Bodø/Glimt 2, med vegværingen Lasse Hansen Lien og brønnøyværingen Isak Helstad Amundsen på laget, skal spille i neste års 3. divisjon Hålogaland/Nordland (HåNo). Det er klart etter at eliteserielagets rekruttlag har sikret seriemesterskapet i 4. divisjon Helgeland/Salten (HeSa) med en sterk 4-0-seier over Grand på lørdag. Glimt2 har to kamper igjen å spille av sesongen.

Glimt 2 har hovedsakelig mønstret et rent juniorlag i serien, og det samme laget har også deltatt i G18-serien og NM.

- Det er veldig deilig å sikre det så tidlig, sa trener Tom Dent etter kampen.

- Jeg er glad for at spillere fikk betalt for all den innsatsen de har lagt ned gjennom sesongen når det til tider har vært vanskelig. Vi har ikke gjort det så enkelt for dem, ved å spille i G18, NM og 4. divisjon, men de har taklet det bra og det betyr at vi står klare for å ta nye steg i 2019, sier han til glimt.no

Han var ikke 100 prosent fornøyd med spillernes innsats dog.

- Det er på plass med ros til spillerne for den profesjonelle måten de håndterte kampen på og de holdt på ballen bedre enn de har gjort. Noen spillere var derimot under den standaren vi krever, og mens det holdt i dag, har vi en kvartfinale mot LSK og 3. divisjon å se frem til og vi må være sikre på at vi klarer å forbedre spillere og ta det neste steget, sa Dent.