- I år bør vi klare rekord

Nyheter

Søndag 21. oktober arrangeres årers TV-aksjon. "Mindre alene sammen" heter aksjonen, som går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

- I år går aksjonen til et formål i Norge, sier Aina Slotterøy, som tror Kirkens Bymisjon vil få fram dugnadsånden hos nordmenn.

- Vi går for rekord i år, noe lavere mål enn det synes jeg ikke vi skal ha.

Skjerf-aksjon

- De er kanskje den organisasjonen som har satt utenforskapet mest på kartet. I årets aksjon får vi også se opptak fra Kirkens Bymisjons arbeid i Bodø, påpeker hun.

I anledning TV-aksjonen har Kirkens Bymisjon flyttet sin årlige skjerf-aksjon til uka før TV-aksjonen. I Brønnøy tar aksjonskomitéen imot oransje skjerf. Noen vil bli hengt opp i Brønnøysund, andre sendes til Oslo.

- Strikk oransje skjerf! oppfordrer Slotterøy.

- Du kan kjøpe det offisielle Kirkens Nødhjelp-garnet, da går en del av prisen direkte til dem, eller "vanlig" oransje garn, så lenge det er et tykt og godt skjerf. Kirkens Nødhjelp henger skjerfene opp i byen, slik at de som trenger dem kan hente dem.

Nyttig med bil

Johansen og Slotterøy erkjenner at man har slitt med å få nok bøssebærere i Brønnøy de siste årene. De satser på å alliere seg med alle gode krefter: Russen, innsats for andre-skoleklassene, Brønnøy menighet (som er med) og alle andre frivillige. Planen er også at lokalpolitikerne skal ringe rundt til lokale bedrifter og be om støtte.

- Vi trenger folk med bil også. Når man skal dekke grisgrendte strøk trengs det bil og to personer, slik at én kan kjøre og én gå med bøssa, påpeker Slotterøy.

- Jeg er veldig spent på Hommelstø-området. Det har vi slitt hvert år. Men vi har prøvd å gjøre jobben overkommelig, med noe kortere roder.

Restaurant-aksjon

Der folk ikke er hjemme vil bøssebærerne henge lapp på døra med informasjon om hvordan man kan gi med Vipps.

- Bruk i så fall Vipps før klokken 18, oppfordrer Slotterøy.

- For da registreres det på Brønnøy. Etter det går alt på samme pott.

Hun og Johansen håper flest mulig melder seg til innsats på blimed.no. De håper også flere lokale restauranter vil bli med på Mat med mening-aksjonen 18. oktober, hvor en del av omsetningen går til TV-aksjonen.