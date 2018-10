Disse skal holde styr på over 40.000 nordbygdinger

Nyheter

16. august ble det skrevet historie i Sandvik på Nordbygda i Brønnøy. Sammen med et styre på 6 opprettet Steinar Sandvik en stiftelse – «Slektene fra Nordbygda». Stiftelsen som etableres i henhold til Lov om stiftelser og føres tilsyn med av Den norske stat, skal ha til oppgave å vedlikeholde, videreutvikle og publisere på Internett, slektsprosjektet som jeg - sammen med andre - har utarbeidet gjennom de siste 14 årene. Prosjektet omfatter i dag 40.707 personer som har slekts- eller familietilknytning til Nordbygda. De fleste etterkommerne av disse befinner seg i Brønnøy og nærmest omliggende kommuner, men de færreste av dem vet at deres røtter har feste i Nordbygda.

Jeg er glad for å ha fått gode kompetente og interesserte folk til styret – 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, som alle skal delta i styrets møter og dessuten bli tildelt hver sine spesielle arbeidsområder. Styrets leder er Tina Moe.

Hvorfor opprette en stiftelse? Jeg har valgt denne formen for å gi brukerne garanti for at deres slektsoversikt vil bli oppdatert slik at kommende generasjoner får se seg selv og sine i den store sammenhengen, se opplysninger om og bilder av sine forfedre, og vite at også egne barn bli registrert. Salmestrofen; «Slekt skal følge slekters gang» kan vel brukes som motto her. Stiftelsestilsynet passer på at styret arbeider i samsvar med vedtektene og at midlene brukes til formålet.

For å overholde personopplysningslovens bestemmelse om at man ikke kan publisere offentlig opplysninger om personer som lever, danner brukerne av slektsprosjektet et slektsforum der medlemmene får tilgang til slektsdatabasen med personlig brukernavn og passord. For å kunne bli med i slektsforumet må man dokumentere at man har slekts- eller familietilknytning til de slektene databasen omfatter. Forespørsel om tilgang sendes til den e-postadressen som er oppgitt på nordbygda.com, Det er nå 344 medlemmer i slektsforumet.

Ifølge vedtektene skal stiftelsen holde slektsprosjektet vedlike og publisert i minst 50 år etter at stifteren er gått bort.

Jeg, Steinar Sandvik, har i første omgang betalt inn 300.000 kroner til stiftelseskapital – et beløp som vil øke fra mine pensjonsinntekter og ved testamente. Stiftelsen vil også kunne vedlikeholde kapitalen gjennom gaver, donasjoner og eventuell kontingent fra brukerne.

Mitt ønske er at styret vil kunne øke befolkningens interesse for slektshistorie og nytten av og gleden ved å sette seg inn i sin egen slektshistorie. Gjennom arbeidet med prosjektet har jeg oppdaget hvor sterkt befolkningen på hele Sør-Helgeland er sammenbundet slektsmessig. Kystleia har vært mye benyttet når det gjaldt å forflytte seg og etablere nye forbindelser. Trolig var det mindre innavl blant kystbefolkningen, som kunne ferdes lagt etter sjøveien, enn det var for innlendingene som – med hest og kjerre – hadde mindre aksjonsradius. Dette håper jeg kan bli gjenstand for forskning. Sørhelgelendingene ser ut til å være et mer enhetlig «folkeslag» enn det jeg trodde.

Nettstedet har hittil ikke vært offentlig kjent. Når vi nå oppgir nettadressen – nordbygda.com - kan det resultere i mange henvendelser med forespørsel om å få brukertilgang.

Steinar Sandvik