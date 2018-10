Sømnaordfører glad for ekstra skoleoppfølging

Nyheter

Fredag ble det kjent at fylkesmannen griper inn med støttetiltak for bedre kvalitet i sømnaskolene. Ifølge fylkesmannen har Sømna havnet under en risikogrense som medfører at kommunen skal få særskilt oppfølging.

Fylkesmannen griper inn Sømna under kritisk skolegrense - Dette er ingen gladnyhet, vi skulle gjerne vært den foruten, skriver sømnarådmann Øystein Johannessen til skolebarnas foreldre.

Ordfører Andrine Solli Oppegaard uttaler nå at skoleresultatene fra Sømna viser at det er flere ting å ta tak i.

Ordfører oppfordrer til å se på egne holdninger

- Det er ikke hyggelig å havne i denne kategorien, men jeg er glad for at vi får ekstra oppfølging. Skolen er vår viktigste investering i innbyggernes og kommunens fremtid. Vi må satse alt på at skolen bidrar til sosial utjevning og motvirker utenforskap. Her må alle trå til, og vi må gå i oss selv og vår egen kultur for og våre holdninger til undervisning og læring: Kommunen som skoleeier, skoleledere, lærere og andre miljøer i kommunen, foresatte, lag og foreninger. Den regionale skolesatsingen vil også kommet godt med, uttaler hun i pressemelding fra kommunen.

Ny støtteordning

Gjennom den siste stortingsmeldingen om norsk skole, som kom i 2017, ble det opprettet en ordning der kommuner som presterer lavt på gitte indikatorer skal få særskilt oppfølging. Det er Fylkesmannen som har ansvaret for oppfølgingen av kommunene.

Indikatorene omfatter følgende:

Elevundersøkelsen: Støtte fra lærerne Motivasjon Mobbet av andre elever på skolen Trinn: 7. og 10. trinn

Grunnskolepoeng Gjennomsnittlig grunnskolepoeng Trinn: 10. trinn

Nasjonale prøver Andel elever på mestringsnivå 1, 5. og 8. trinn lesing Andel elever på mestringsnivå 1, 5. og 8. trinn regning Trinn: 5. og 8. trinn



Det er de tre siste tilgjengelige år på uttrekkstidspunkt (sommer 2018) som blir brukt som grunnlag, fremgår det av pressemelding fra Sømna kommune.