Rettelse: Ingen nye rutetider fra mandag

Nyheter

BA retter: Tipsere har kontaktet avisen, og peker på at hurtibåten går som vanlig mandag, og at det ikke er snakk om noen ruteendringer. Dette bekreftes av TTS' nettside og Nordland fylkeskommunes ruteplanlegger 177 Nordland, der ingen ruteendringer er oppført. Det vil si at det ikke er noen endringer i rutene fra mandag, til tross for det som ble bebudet tidligere i år. BA beklager dette.