Hva bruker man for å få innsiden av frontruten ren?

Nyheter

Har du en tynn grå film på innsiden av frontruten? Lav høstsol og skitten frontrute er en farlig kombinasjon. NAF advarer om dette i en pressemelding fredag og oppfordrer folk til å ta grep.

- Skitten på innsiden av frontruten gjør at du ser dårlig når det er lav sol. Ta derfor en grundig vask også på innsiden før du kjører avgårde på høstferie, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Salmiakk gir helt ren rute

Innsiden av frontruten er skitnere enn du tror, og årsaken er at luften fra varmeapparatet ikke nødvendigvis er så ren. I løpet av et år legger det seg et belegg på innsiden som blir spesielt synlig når solen går lavere på høsten.

- Lav sol er utfordrende nok, men blir bare verre med en skitten rute. Vi vasker utvendig, men glemmer innsiden, mener Sødal.

Et godt råd er å vaske innsiden av frontruta med varmt salmiakkvann som fjerner belegget. Du kan også bruke renholdsprodukter som du vasker speil og vinduer med. Husk å tørke av med en tørr fille slik at det ikke blir skjolder.

- Salmiakkvann er det beste. Det holder med litt salmiakk i vannet, rådgir Nils Sødal.

- Du trenger ikke dyre spesialprodukter. Her er ofte det enkle det beste, fortsetter han.

Slitt frontrute gir dårligere sikt

Det er ikke alltid at ren frontrute er nok for å få god sikt når du kjører bil. Frontruten er også en slitedel på bilen. Den burde sjekkes hver 80.000 kilometer fordi steinsprut, isskraping, vindusviskere, skitt og smuss gir slitasje. Pfeiffer-laboratoriet har påvist at en slitt og skadet frontrute kan gi et optisk bedrag på 10 meter i avstandsbedømming. I mørket forsterkes denne effekten.