Flere i arbeid i Nordland

Nyheter

I september 2018 er det 2 344 helt ledige i Nordland, dette er 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 5 prosent.

I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Det melder NAV i en pressemelding fredag.

På Sør-Helgeland er det 15 færre arbeidsledige i år sammenlignet med fjoråret.

- I Nordland er det krevende for arbeidsgivere å få ansatt folk med riktig kompetanse. Den lave ledigheten gir muligheter for flere av de med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en for å komme i jobb, eventuelt med støtte fra NAV, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

Flest industriarbeidere arbeidsledig

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (376), butikk/salgsarbeid (269) samt serviceyrker (234).

Størst ledighetsnedgang fra september i fjor finner vi innenfor reiseliv og transport, der det nå er 38 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 15 prosent.

I september er det totalt 953 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 42 færre personer enn i fjor. I september er det totalt 1 391 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en nedgang på 74 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet: Rødøy, Lurøy og Vevelstad

Ved utgangen av september er det 0,5 prosent arbeidsledighet i Rødøy kommune. I Lurøy er andelen helt ledige 0,6 prosent, og i Vevelstad 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi på Værøy (5,5 prosent) og i Vestvågøy (4,4 prosent).

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,5 prosent, Rana 1,7 prosent, Narvik 2,0 prosent og Vefsn 1,0 prosent.

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent og 30-39 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,4 prosent.

Totalt har det vært en tilgang på 1 143 registrerte ledige stillinger i Nordland i september. Dette er 8 prosent flere stillinger enn i fjor på samme tid. Ingeniør og IKT-fag (+ 217) og barne- og ungdomsarbeid (+ 56) har størst økning i antall utlyste stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Primærnæringene har redusert antall utlyste stillinger med 69 sammenlignet med september 2017.

Færre langtidsledige

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i september på 519 personer. Det er en nedgang på 100 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 825 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 16 færre personer enn i samme måned i fjor.

Totalt er det 485 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i september. Dette er 124 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av september er det totalt 208 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 56 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.