Tolv Widerøe-fly er ute av tjeneste, må leie inn fly

Nyheter

Widerøe melder torsdag at en rekke utfordrende driftshendelser har resultert at tolv fly står på bakken.

- Dette medfører en del forstyrrelser og konsekvenser for planlagte ruter i dag og tiden fremover. Berørte passasjerer blir kontaktet og tilbudt alternativ reise eller refusjon. Widerøe har fullt fokus på å løse dette, skriver selskapet.

Oslofly innstilt

Flytrafikken viser at 15.25-ankomsten fra Oslo og følgelig også returen kl. 16.20 er innstilt på Brønnøysund lufthavn.

- Vi er kommet i en vanskelig situasjon. September har vært meget utfordrende driftsmessig for Widerøe’s flyveselskap. Tøft vær og andre upåvirkelige hendelser har resultert i at mange av våre fly står på bakken. Flere møter med fugl (birstrikes) og lynedslag har resultert av flyene må få teknisk ettersyn som krever arbeidstimer. I tillegg til andre tekniske utfordringer og det planlagte vedlikeholdet av våre fly er resultatet at 12 av våre fly ikke er i drift. Det tar tid før vi får disse ut på rute, heter det i Widerøe-pressemeldingen.

Kan refundere

- Vi gjør hva vi kan for at utfordringene våre skal ramme så få som mulig av våre passasjerer. Vi ivaretar våre passasjerer og kunder fortløpende. De som blir berørt vil motta en sms og/eller mail med informasjon om at dere avgang er kansellert. I samme melding presenteres et forslag til ny avgangstid eller en bekreftelse om at vi i påvente av ny avganstid jobber med ombookingen. Om ny avgangstid ikke er aktuell vil reisen kunne refunderes. Ønskes en annen avgangstid bes kunden kontakte oss på chat, den lokale flyplass eller kontakte sitt lokale reisebyrå. Hele Widerøe-organisasjonen har fullt fokus på løse denne delvise driftstansen. Vi leier inn fly for å hjelpe med dette.