Sentrum Marina Eiendom vil ikke inngå den framlagte avtalen med kommunen

Det har vært diskusjon rundt avtalen som Brønnøy kommune har foreslått vedrørende makebytte med Sentrum Marina Eiendom. Avtalens formål var et bytte, slik at kommunen fikk tomteareal for å bygge en bru fra Lille Brønnøya til Strømsnesset.

Tirsdag formiddag har saken tatt en ny vending. Jan-Erik Johnsen, daglig leder for Sentrum Marina Eiendom, har i dag sendt Brønnøy kommune en epost med følgende budskap om makebytte-avtalen:

"Det har de siste ukene vært mye diskusjon om den foreslåtte avtalen mellom Brønnøy kommune og Sentrum Marina Eiendom AS. Uttrykk som: «med ryggen mot veggen», «ønsker ikke monsterbygg», «begått feil ved omregulering» har kommet frem i media. Dette viser en motstand mot planene ved eiendommen Sentrum Marina Eiendom AS har ved Strømsneset/Essobrygga.

En intensjonsavtale er noe to parter inngår når man er enige om intensjonene i avtalen. I dette tilfelle ble eier underveis i forhandlingene informert av ordfører at det var enighet blant politikerne om avtalen. Når det nå kommer frem at dette ikke er tilfelle, vil en intensjonsavtale ikke være verdt papiret det er skrevet på. Intensjonen i avtalens punkt 2 og 3 gjelder disponeringer som kommunen kan unnlate å gjennomføre. Alt vil avhenge av politiske behandlinger i etterkant av at kommunen har fått det de vil ha.

Med dette som bakgrunn trekker Sentrum Marina Eiendom seg fra avtalen. Eier ønsker at kommunen skal kunne realisere sitt bruprosjekt, og er villig til å diskutere andre løsninger som byens politikere kan være fornøyd med."

