Oljefunn i Barentshavet

Oljeselskapet melder at de har fullført avgrensningsbrønn og prøveproduksjon på Alta-funnet på Lopphøgda i sørlige Barentshavet. Rundt fire kilometer sør-sørvest for Alta-funnet, og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest har de truffet blink.

- Resultatene var bedre enn forventet, og demonstrerte utmerket reservoarproduktivitet og tilkobling til et stort volum, skriver selskapet.

- Nå har vi et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med disse lisensene. Vi smiler bredt, men ikke klar til å ta utbyggingsbeslutning i morgen, sier administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin til DN.