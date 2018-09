Her merker vi nok mest til storøvelsen oppe i lufta

Nyheter

Det er 40.000 soldater, 130 fly og 60 havgående fartøyer som skal delta i storøvelsen. Men det vil nok merkes mest i andre deler av landet.

I Nordland merkes øvelsen mest i lufta. Ifølge Forsvaret vil det være stasjonert rundt 1000 deltakere og 60 luftfartøy under øvelsen, og på Andøya 500 deltakere og ti luftfartøy.

Derfor kan det bli en del støy fra lufta under øvelsen, men ifølge Forsvaret ikke mer enn hva som er vanlig når de øves.

Aktiviteten blir fra Bodø og sørover.

Forsvarets kalender for Nordland viser at det i september for det meste blir minimalt belastning av veinettet i forbindelse med øvelsen.

I oktober blir det høyt aktivitetsnivå i luften, men fortsatt lite aktivitet på bakken.

I november melder Forsvaret at det blir lite aktivitet på veiene, men at det kan bli litt retur av militært materiell.

