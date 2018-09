Johnny Hanssen: – Asle Bakken tar konkret feil

Nyheter

I et leserinnlegg retter Asle Bakken kritikk mot Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter i Brønnøy.

Bakken deltok på et medlemsmøte i Brønnøy Arbeiderparti tirsdag denne uken, der han skriver at han la frem forslaget «Brønnøy Arbeiderparti sier nei til bru over innløpet til Meieriosen, men er for øvrig positiv til prosjektet på Lillebrønnøya». Dette ble ifølge ham vedtatt av medlemsmøtet med åtte mot fire stemmer, og en blank stemme.

Partileder Magnar Solbakk i Brønnøy Arbeiderparti og gruppeleder Siv Aglen i partiets kommunestyregruppe har vært kontaktet for kommentar. Aglen deltok ikke på gruppemøtet, og henviser derfor til Solbakk. Solbakk har ikke anledning til å kommentere innlegget fredag.

Stemte ikke for bru-kutt

I kommunestyret fremmet Senterpartiet et lignende forslag i forbindelse med behandlingen av makebytte mellom Brønnøy kommune og Sentrum Marina Eiendom AS (SME). Dette forslaget ble nedstemt, og ingen av Arbeiderpartiets representanter stemte for dette alternative forslaget. Arbeiderpartiets Magnar Solbakk stemte så mot selve avtalen, fordi han mener man ikke bør bytte tomta foran Essobrygga mot Sørbytorget ved den gamle brannstasjonen.

«Så kjære partikamerater - hva gjorde dere i kommunestyret i dag? Var det noen av dere som gjorde slik det står i partiets vedtekter, og som har vært praktisert i Brønnøy Arbeiderparti i de 29 årene jeg har vært medlem - og tok opp flertallsvedtaket fra medlemsmøte i går kveld? Eller gjorde dere som dere har hatt for vane å gjøre – å gi fa’.. i hva medlemsmøte har bestemt?» skriver Bakken i sitt leserinnlegg.

– Vedtak bare rådgivende

Ordfører Johnny Hanssen (Ap) deltok ikke på medlemsmøtet fordi han ikke hadde anledning til dette. Overfor BAnett bekrefter han at han var kjent med at medlemsmøtet gjorde et slikt vedtak.

– Jeg fikk beskjed om at medlemsmøtet hadde bedt om at man så på en endring. Men kommunestyregruppa er ikke bundet av medlemsmøtet. Som en del av samarbeidet med Venstre er det inngått avtale om at medlemsmøtet skal være rådgivende. Dette ble i sin tid godkjent av medlemsmøtet, hevder Hanssen.

– Bakken misforstår

Han sier også at Bakken misforstår avtalen om makebytte.

– Mot disse 100 kvadratmeterne gir vi en liten tomt ved Storgata 70 ved havneskurene, der Sentrum Marina Eiendom kan stille ut båter. Makebyttet som involverer Sørbytorget er derimot mot tomten foran Essobrygga. Den er i dag regulert til forretning/kontor/leilighet, og fire etasjer, sier ordføreren.

Dette byttet mener Hanssen er nødvendig.

– Vi trenger parkering der, vi trenger litt større plass. Vi ønsker ikke å få et fire etasjers monsterbygg som står og blokkerer siktlinjene gjennom byen. Da er det bedre at man kan få ei regulering på tomta foran brannstasjonen, som så lenge jeg har vært i Brønnøy aldri har vært brukt til annet enn sandstormer og store søledammer. Å få bygd to og en halv etasje som kan brukes til forretning, som fyller litt samme rollen som den tomta man (SME, red.anm.) hadde tenkt å ha foran Essobrygga, men ikke i fire etasjer, det er en god løsning, mener han.

– Bakkens tall er konkret feil

Bakken skriver i sitt leserbrev også at prosjektet på Lille Brønnøya vil koste Brønnøy kommune anslagsvis 12-15 millioner kroner. Dette aviser Hanssen fullstendig.

– Det er ikke riktig. De kalkulasjonene vi har er 10 millioner, og når vi går gjennom anbudet og eventuelt tar ut deler av prosjektet kommer vi godt under 10 millioner i egeninvesteringer i dette prosjektet, mener han.

– Hvor mye vil det koste, omtrentlig?

– Det vet vi ikke, vi holder på å gjøre opp anbudet nå. Vi diskuterer med tilbyderne, og det ser ut til at vi kommer godt ned. Hvis vi ser på å ta ut scene, så er vi nok godt og vel under ti millioner. Såpass kan jeg si. Men jeg kan ikke gå mer i detaljer på det. Så er det klart at dette er en park og det er en del ting som må ivaretas. Men det er ikke store driftsutgifter heller på dette. De investeringene vi har vedtatt på ti millioner er jo fra den grønne konsesjonen vi fikk.

– Dette betyr i praksis at tallet 12 millioner er konkret feil?

– Ja, det er konkret feil.

Ordføreren foreslår å kutte scene på Lille Brønnøya Under onsdagens kommunestyremøte nevnte ordfører Johnny Hanssen at scenen kan bli tatt ut av planene.

Kommunestyret sa ja til avtale med Sentrum Marina eiendom Avtalen er nødvendig for å realisere brua mellom Lille Brønnøya og Strømsnesset.

Brønnøy kommune har «ryggen mot veggen» i avtale om makebytte – Jo dårligere forhandlingskort man har, jo mer må man gi, sa varaordfører Torstein Moe i onsdagens formannskapsmøte.