Altinn feirer 15 år

"Altinndagen 2018 - 15 år med deling og samspill for en bærekraftig framtid" er tittelen på dagens konferanse som nå samler 270 deltagere. Altinndagen er et årlig arrangement for digitaliseringsaktører i offentlig forvaltning og konsulent-/leverandørbransjen på IKT-området.

Dagens vertskap for konferansen er underdirektør Kristine Aasen i Brønnøysundregistrene. Hun kunne blant annet ønske velkommen næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Ifølge pressemelding fra Brønnøysundregistrenes kommunikasjonsavdeling, så ser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i glasskula 15 nye år for Altinn-tjenesten.

"Altinn har vært ett av regjeringens viktigste verktøy for forenkling for næringslivet de siste 15 årene. Det vil det også være de neste 15 årene, uttalte han. Samt at "Brønnøysundregistrene er en virkelig fremoverlent, innovativ, dynamisk virksomhet som bidrar til en enklere hverdag for oss alle", og "at Altinns bidrag til effektivisering står sentralt", heter det i pressemeldinga.

