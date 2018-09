Lørdag er det åpen brannstasjon igjen

Nyheter

Uke 38 er brannvernuka, og i den anledning inviterer brannstasjonene til besøk lørdag.

- Her blir mulig å sitte på en brannbil, løse rebus med premie med mer, sier Yngve Torgnesøy, avdelingsleder forebyggende i Brønnøy brann- og redningsvesen.

Høstarrangement

Det er ikke tilfeldig at arrangementet er nå.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, påpeker Torgnesøy.

- Øv hjemme!

54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en spørreundersøkelse som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

- Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Torgnesøy i Brønnøy brann- og redningsvesen.

