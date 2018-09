Dette er sakene i Brønnøy kommunestyre på onsdag

Nyheter

I sakspapirene til kommunestyremøtet onsdag er det satt opp en interpellasjon og fire vanlige saker.

FO 3/18 Interpellasjon - vedrørende Stortingsmelding nr. 15-2018 og NOU nr. 17-2016

Steve Saltermark (SV) spør om ordføreren vil løfte opp stortingsmeldingen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» og NOUen (Norsk offentlig utredning) «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.» til behandling i kommunestyret.

Ordinære saker

PS 52/18 Tertialrapport 2 - 2018

Kommunen går mot et underskudd.

PS 53/18 Kommunale bygg som kulturminner

Formannskapet vedtok blant annet å sette av 750.000 kroner til å styrke renovering av kulturminner.

PS 54/18 Avtale om makebytte/grunnerverv mellom Brønnøy kommune og Sentrum marina eiendom AS.

Makebyttet er nødvnedig for å realisere brua fra Lille Brønnøya til Strømsnesset. Avtalen skapte imidlertid usikkerhet blant politikerne i formannskapet.

Brønnøy kommune har «ryggen mot veggen» i avtale om makebytte – Jo dårligere forhandlingskort man har, jo mer må man gi, sa varaordfører Torstein Moe i onsdagens formannskapsmøte.

Avtale: Kan få tomta til den gamle brannstasjonen i makebytte Makebytte mellom Brønnøy kommune og Sentrum Marina kan inkludere torget og tomta til brannstasjonen.

PS 55/18 Fritak fra politiske verv - Steve Saltermark

Saken antas å bli unntatt offentlighet.