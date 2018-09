Brønnøy Høyre spør om høye kommunale lederlønninger

Nyheter

Før kommunestyremøtet onsdag har Torgnes (H) stilt følgende to spørsmål til ordføreren:

Spørsmålene

«Spørsmål 1;

Brønnøy kommune har de siste årene vært gjennom omfattende kostnadskutt og bemanningsreduksjoner for å bringe balanse i kommunens økonomi, og få kommunen bort fra Robek-listen. Inneværende år har dette endret seg og tertialregnskapet viser stor grunn til bekymring, med overskridelser på om lag 23 mill kr på 3 sentrale virksomhetsområder. Samtidig registrerer vi av innlegg og artikler i lokalavisen at lederlønningene i kommunen har vokst sterkt og ligger på et meget høyt nivå, og at det også gis personlig avlønning på ledernivå til leder som går over i fagstilling. En ordning som alene vil kunne koste kommunen 5 – 7 mill kr inkl pensjon og sosiale kostnader fram til pensjonsalder. Jeg er ikke kjent med at utviklingen i lederlønninger og den personlige avlønningen har vært behandlet i politiske organ i kommune.

Har ordfører/varaordfører vært kjent med beslutningene og hvordan er de fattet? Videre vil jeg be om at kommunestyret får en oversikt over utviklingen i avlønningen de siste 5 år til stillinger på det nivå som rapporterer til Rådmannen.»

«Spørsmål 2;

Dagens arealplan for Brønnøy kommune som ble utarbeidet for mer enn 20 år siden, omfattet perioden 1998 – 2010, og utløp for mer enn 8 år siden. Manglende oppdatert arealplan gjør at kommunen får et stort antall dispensasjonssaker til behandling, noe som legger beslag på mye saksbehandlingskapasitet og som forsinker etableringer og utbygginger, og i verste fall gjør at kommunen går glipp av arbeidsplasser, aktivitet og utvikling. I forrige valgperiode anmodet kommunestyret om at kommuneplan med arealplan skulle ferdigstilles i 2012 – 2013. Til tross for gjentatte purringer fra kommunestyret har endelig forslag til arealplan fortsatt ikke blitt fremmet for kommunestyret. På konkret spørsmål fra undertegnede bekreftet rådmannen skriftlig at arealplanen ville være klar til politisk vedtak før årsskiftet 2017 – 2018. Forslag til arealplan ble imidlertid ikke sendt på høring før våren 2018, men høringsfrist i juni. Intensjonen var da at arealplanen skulle komme til behandling i første møte etter sommerferien. Det er nå avholdt 2 planutvalgsmøter etter sommerferien og i dag avholdes også kommunestyremøte uten at endelig utkast til arealplan er framlagt for behandling. Hva er årsaken til dette, og når vil kommunestyret få saken til behandling ?»

Torgnes viser til tertialregnskapet i tertialrapport 2, som ble lagt fem for kommunestyret forrige onsdag. Der går det frem at kommunen går mot millionunderskudd på driftsbudsjettet.

Han peker også på lederlønningene i kommunen, noe BAnett også omtalte i forrige uke.

