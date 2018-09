Dørselger avviser at han har utgitt seg for å være fra brannvesenet

Nyheter

Fredag skrev BAnett om en selger som hadde oppsøkt en kvinne i Brønnøysund. Ifølge kvinnens datter skal mannen ha sagt at han kom fra brannvesenet.

Tilbyr sjekk

- Det er ingen fra brannvesenet som gjennomfører en sånn kontroll for å komme og se på en brannvarsler. Kommer vi på tilsyn er vi uniformert og har identifikasjon, sa brannsjef Geir Johan Hanssen - og understreket samtidig at det finnes ærlige og redelige private firma som selger ting.

Mandag formiddag fikk BAnett kontakt med mannen som saken sannsynligvis gjelder. Tor-Arne Fjeldstad var forrige uke i Brønnøysund og ga huseiere tilbud om brannsikkerhet-gjennomgang av boligen.

Avviser falskt flagg

Fjeldstad har ID-kort fra firmaet han jobber for, KS Brannsikring på Rognan. Selv bor han i Mosjøen og besøker jevnlig byene på Helgeland.

- Vi driver med kontroller og salg, sjekker boliger og tilbyr oppgraderinger. Jeg har pleid å si fra til brannvesenet om at jeg er her, men gjorde det ikke i år. Jeg tenkte at jeg har vært her så mange ganger nå. Vi gjør ikke noe galt. Folk får velge selv om de vil kjøpe.

- Utgir du deg for å være fra brannvesenet?

- Aldri. Jeg presenterer meg og sier firmanavnet og at vi jobber med brannsikring. Jeg har aldri nevnt brannvesenet, sier Fjeldstad.