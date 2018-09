Nyheter

Alle nødetatene rykket søndag kveld ut til melding om en brann i Sømnaveien i Brønnøysund. Første twittermelding kom fra 110-sentralen i Bodø, klokken 23.45.

Klokken 23.53 melder politiet på twitter at brannen er slukket.

- Alle nødetater på stedet, ikke meldt om personskade, skriver politiet.

BAnetts reporter på stedet opplyser at det er rykket ut til et bolighus like ved Brønnøysund Elektriske i Sømnaveien. Ved midnatt jobbet brannvesenet med å lufte ut huset.