Mye typisk norsk under årets utgave av Kulturminnedagen

Nyheter

Lørdag arrangerer lagene som holder til på Tørrfiskbrygga Kulturminnedagen. Ifølge Aasa Storlien fra Stiftelsen Mortensenbrygga er det sjette året på rad at arrangementet gjennomføres.

Hun lover aktiviteter både for voksne og barn, kafé og loddsalg. Årets tema for dagen er "Typisk norsk, ikke bare norsk".

Storlien forklarer hva som ligger i temaet:

- Det hentyder til at mye av det vi tror er veldig norsk, for eksempel bunadene, ikke er bare norske. I Norge har vi vært flinke til å plukke opp trender fra Europa blant annet, og laget egne ting ut fra det. Spesielt langs kysten har vi fått mye utenfra, mye kom nordover via Bergen. De gamle sa om det som var spesielt fint: "Det e så fint at det må vær laga i Bergen, ja sør for Bergen!" Mange fine tekstiler og silkestoffer har kommet den veien. Når kvinnene sydde bunader og finkjoler tok de frem de fineste tekstilene de hadde og brukte dem. Det var stas. Sjøfolkene har også vært flinke til å ta med seg ting, tanker og idéer heim. Mange silkestoffer og annet fint kom nordover som gave til kjærester, koner og døtre. Fine broderier og annet håndverk har gitt inspirasjon til etterligning, sier Storlien til BAnett