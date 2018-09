Staten krever nullutslipp i nytt ferjeanbud

Nyheter

Statens vegvesen er i ferd med å utlyse anbudet på ferjesambandet Halsa - Kanestraum, som knytter Møre og Romsdal og Trøndelag sammen. Departementet har stilt krav om større ferjer, bedre rutetilbud og langt mindre utslipp.

Fylket vil fornye ferjeflåten langs fylkesvei 17 Lover den største grønne satsingen på samferdsel i Nordland noensinne.

- Regjeringen satser på en grønn framtid i norsk ferjedrift. Derfor stiller vi strenge miljøkrav i den nye kontrakten på ferjestrekningen Halsa-Kanestraum, sier den nye samferdselsministeren Jon Georg Dale.

I de nye kontraktene er det krav om at hele 95 prosent av energiforbruket skal være basert på nullutslippsteknologi. De siste fem prosentene skal trygge driftssikkerheten i sambandet, men drivstoffet skal være bærekraftig biodrivstoff eller LNG.

- På grunn av kravet om nullutslippsteknologi i kontrakten vil bare pris avgjøre hvem som vinner anbudet. På den måten sørger vi for å holde kostnadene nede, uten at det går ut over miljøet eller tryggheten til de reisende, sier Dale.

Sambandet Halsa-Kanestraum ligger på E39 øst for Kristiansund. Overfartstiden er 20 minutter. Oppstart av den nye kontrakten er i 2021, kontrakten varer i ti år med opsjon om 18 måneder ut over kontraktsperioden.

