Ny forskningspris til Harald Stenmark

Nyheter

Kreftforsker Harald Stenmark fra Brønnøysund er blant de fremste i sitt felt, og nå har han fått et nytt synlig bevis på det. Mandag kveld mottok han Universitetet i Oslos forskningspris for sin innsats innen kreftforskning.

Deler æren

I begrunnelsen fra Universitetsstyret står det at Stenmark er en av «Universitet i Oslos aller fremste forskere innen kreftforskning og cellebiologi. Professor Harald Stenmark har bygget opp et internasjonalt meget anerkjent forskningsmiljø, og leverer nyskapende og original forskning som bidrar til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet. Allerede i ung alder etablerte han seg som en ledende forsker innen basal kreftforskning og cellebiologi. Han har stått for en rekke internasjonale gjennombrudd og kan vise til usedvanlig høy forskningskvalitet og evne til å fornye seg som forsker over tid.»

- Det føles som en stor ære å motta UiOs forskningspris, ikke minst når jeg ser på listen over tidligere prisvinnere som blant annet inneholder min mentor Sjur Olsnes. Æren for denne prisen må i høyeste grad deles med mine fantastiske medarbeidere, og da særlig Camilla Raiborg som leder forskningsgruppen sammen med meg, sier Stenmark i en uttalelse.

På Radiumhospitalet

Til Uniforum, Universitetet i Oslos nettavis, forteller Stenmark at det var tilfeldig at han ble kreftforsker.

- Etter oppveksten i Honningsvåg og Brønnøysund begynte jeg på farmasi ved Universitetet i Oslo. Målet var å få seg jobb i den farmasøytiske industrien og være med på å utvikla nye medisiner. Da jeg var godt i gang med hovedfaget hørte jeg på et engasjerende foredrag av medisinprofessor Sjur Olsnes fra Radiumhospitalet. Etterpå snakket jeg litt med ham, og han fortalte meg at han hadde en ledig stilling som han kunne tilby meg. Etter hverrt ble han også veilederen min da jeg tok doktorgraden i cellebiologi, forteller Harald Stenmark til nettavisen.

Med unntak av et forskningsopphold i Heidelberg i Tyskland har all forskningen hans foregått ved Radiumhospitalet.

- Radiumhospitalet er den aller beste plassen for kreftforsking i Norge, sier Stenmark til Uniforum.

Brønnøyværing får rundt 25 millioner til kreftforskning Harald Stenmark er den tredje i Norge som har fått dette stipendet to ganger.

Brønnøyværing leter etter kreftens akilleshæl Harald Alfred Stenmark og hans team ved senter for kreftbiomedisin leter etter måter å bekjempe kreft på.