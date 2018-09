AkvaDesign-konsernet satser stort på Island

Nyheter

Ilaks.no skriver at AkvaDesign nå har søkt om oppdrettskonsesjoner for produksjon av 6.000 tonn laks per år på Island gjennom sitt datterselskap AkvaFuture EHF (som ikke må forveksles med sitt norske datterselskap Akvafuture AS, som driver oppdrett i Sæterosen og Vevelstad). Akvafuture EHF håper å starte opp et lukket anlegg i Ísafjarðardjúp på Vestfjordene, nordvest på Island.

Tror på vekst på Island

Det er AkvaFutures administrerende direktør Rögnvaldur Gudmundsson som opplyser dette i en pressmelding.

Ifølge Ilaks har Islands oppdrettssektor økt mye de siste to årene. Den totale produksjonen av oppdrettslaks på Sagaøya var i fjor nær 11.000 tonn, og i de neste årene forventes den å stige til 22.000 tonn. Teoretisk produksjonsvolum fra utstedte lisenser er 132.000 tonn.

Gudmundsson forklarer ifølge Ilaks.no overfor SalmonBusiness hvorfor han tror at Island er spesielt attraktivt for næringen.

– Det er interessant, det er områder som passer til lakseoppdrett. Og generelt blir det ganske vanskelig i Norge fordi det hovedsakelig er miljøhensyn som er avgjørende for utstedelsen av nye lisenser. Vi føler at på Island er det en mulighet for vekst, sier han.

– Hva er islendingenes syn om de omsøkte lisensene?

– Det er mange meninger. Det er de som er skeptiske til anleggenes bærekraft. Det er et stort villlaks-fiskeri her. Men det er også de som føler at det vil hjelpe distrikter som har slitt med å opprettholde sysselsetting, sier Gudmundsson videre.

Søknadsprosessen for konsesjonene kan ta opptil to år.

3.900 MTB i Norge

Akvafuture EHFs norske søsterselskap Akvafuture AS drifter i dag tre anlegg i Brønnøy og Vevelstad på to utviklingskonsesjoner og tre forskningskonsesjoner med en samlet maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3.900 tonn. Akvadesign-gründer Anders Næss har tidligere uttalt til BAnett at konsernet på sikt trenger det dobbelte.

- Vi må opp i seks til åtte konsesjoner som et minimum, anslo Næss.