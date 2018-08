Svaksynte Jan går i mål etter 250 mil i dag

Nyheter

Jan Bang Henningsen (44) har kun 15 prosent syn på det ene øyet og er blind på det andre. Øyesykdommen han er rammet av gjør at han vil miste synet helt. Den blide dansken er mekaniker i Hennig-Olsen Is like utenfor Kristiansand har lenge hatt en drøm.

– Jeg ønsker å gå Norge på langs, se og oppleve landet mens jeg ennå kan, sier han.

I samarbeid med arbeidsgiver startet turen på Nordkapp i 28. mai. Kolleger og venner har gått sammen med ham. I juli brukte han tre dager på Sør-Helgeland.

Ette tre måneder kom han framme til hjembyen i dag.

– Det har vært en fantastisk tur, men jeg er glad for å komme hjem nå. Jeg er veldig takknemlig for å ha fått muligheten av en raus arbeidsgiver til å realisere dette. Jeg håper turen kan inspirere andre som føler de ikke passer inn i den klassiske stereotypien av eventyrere og ekspedisjonsfarere til å følge sin drøm. Det er aldri for sent, sier Jan Bang Henningsen.