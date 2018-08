Stokka-stasjonssjef mener Widerøes vinterrute er bra

Nyheter

28. oktober innfører Widerøe årets vinterprogram, hvor antallet antallet ukentlige direkteflyginger mellom Oslo og Brønnøysund reduseres fra seks til tre. Dette skaper reaksjoner blant annet hos Brønnøysundregistrene, som har et stort reisebehov på ruten.

- Det er avgjørende for oss at vi er attraktiv som både arbeidsgiver og oppdragsgiver, og det å ha gode flyforbindelser er avgjørende. Nye kutt i flyrutene øker også våre utgifter. Færre avganger betyr flere overnattinger. Vi liker ikke utviklingen vi ser nå, sier kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo til Brønnøysunds Avis.

Stokka lufthavn ved Sandnessjøen har i sommer hatt tre ukentlige Oslo-fly med retur til Oslo via Brønnøysund. De beholder tilbudet fra 28. august, men da uten Brønnøysund-mellomlanding.

- For oss blir det et pluss, sier stasjonssjef for Widerøe på Stokka Nils-Åge Kristoffersen til Helgelands Blad. Han framhever at Sandnessjøen nå får flere tilgjengelige seter per avgang til Oslo.

