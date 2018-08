Sandnessjøen: Huseier fikk bil i hagen for andre gang på to år

Nyheter

For andre gang på to år har en bil kjørt gjennom et hagegjerde på Stamnes i Sandnessjøen.

Torsdag kveld havnet en bil i en hage i Sandnessjøen etter å ha kjørt ut i en sving. Politiet rykket ut, ifølge en melding.

– Dette er andre gang på to år at vi får en bil gjennom gjerdet, opplyser huseieren til Helgelands Blad.

Private bilder fra stedet viser tydelige spor etter en bil som har sladdet i den smale gata.

– Årsaken var altfor stor fart i tettbebygd boligfelt, uten fortau eller fartsdumper. Fartsgrensen brytes kraftig daglig. Det vrimler av små barn på disse veiene, og vi som bor her håper politiet kan begynne å ha fartskontroller - også her i 30-sonen på Stamnes, sier vedkommende.