Klart for oppstart av Aasta Hansteen

I en pressemelding skriver Oljedirektoratet at de har gitt samtykke til oppstart for Aasta Hansteen-innretningen i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2018.

Samtykket til oppstart av Aasta Hansteen gis til rettighetshaverne i utvinningstillatelsene (PL) 218 og 218 B.

Aasta Hansteen ligger omtrent 300 kilometer nordvest for Brønnøysund. Vanndypet i området er 1270 meter. Feltet er bygget ut med en SPAR-plattform (en flytende installasjon med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen).

Størst i verden

Aasta Hansteen-feltet setter mange rekorder. Aldri før har det blitt installert utstyr på nesten 1 300 meters dyp på norsk sokkel. SPAR-plattformen er den første i Norge i sitt slag, og den største i verden med sine 70.000 tonn. Det er også den første i verden med kondensatlagertank.

To havbunnsrammer med fire slisser hver og to havbunnsrammer med én slisse hver (satellitt) er plassert på havbunnen. Boring av brønner på feltet er godt i gang, og det skal bores til sammen åtte produksjonsbrønner.



Investeringskostnadene for utbyggingen av feltet er forventet å bli ca. 37,5 milliarder NOK noe som er innenfor usikkerhetsspennet gitt i Plan for utbygging og drift (PUD).

Funnet Snefrid Nord som ble gjort i 2015 i PL 218, er i etterkant av PUD inkludert i Aasta Hansteen-utbyggingen, og har en forventet investeringskostnad på i underkant av 1 mrd. NOK.

Langsiktig gasseksport

Equinor anslår forventede utvinnbare reserver for Aasta Hansteen, inklusive Snefrid Nord til 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm) gass og 0,6 million Sm kondensat. Gass fra Aasta Hansteen skal transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen for videre eksport til UK. Produsert kondensat skal lastes på tankskip og fraktes til markedet.

– Oppstart av Aasta Hansteen åpner for gassproduksjon fra en helt ny provins i nordlige Norskehavet. I etterkant av at prosjektet ble godkjent i Stortinget (2013) er det allerede gjort flere interessante funn i området, sier Kalmar Ildstad, underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet i en pressemelding.

– En utvikling av disse ressursene vil naturlig benytte Aasta Hansteen innretningen for gassprosessering og transport. Produksjonen fra Aasta Hansteen-feltet og andre funn i området vil derfor bidra til å sikre en langsiktig gasseksport fra norsk sokkel fremover, legger han til.

