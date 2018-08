Brønnøy Kalk-eiere tapte 585 millioner på vannkraft i Georgia

Nyheter

Steinsvik-familien fra Møre og Romsdal, som gjennom sitt investeringsselskap Norsk Mineral eier blant annet Brønnøy Kalk, har ifølge Dagens Næringsliv (bak betalingsmur) gått på en smell i Georgia. Norsk Mineral hadde et resultat før skatt i 2017 på minus 595 millioner kroner.

Ifølge DN måtte imidlertid familiens investeringsselskap i fjor ta et tap på 585 millioner kroner etter at et vannkraftprosjekt i Georgia ble nedskrevet til én krone. Prosjektet gikk ut på å etablere først ett, så to vannkraftverk i Georgia for så å selge strøm til Tyrkia. Men først falt strømprisen og så sprakk vanntunnelene på det første kraftverket like etter åpningen i fjor sommer - med den følge at anlegget måtte stenge.

Egenkapitalen i Norsk Mineral AS har skrumpet inn fra 700 til 110 millioner kroner fra 2016 til 2017.

- Jeg er smertelig klar over at det er våre penger, sier Sturla Steinsvik til avisen.

Han har imidlertid tro på at prosjektet, som drives av selskapet Clean Energy Invest der Steinsvik-familiens investeringsselskap Norsk Mineral eier 96 prosent, over tid vil gi resultater. Re-åpning av anlegget som ble ødelagt forventes i løpet av 2019, og det er også et forsikringsoppgjør på gang for å få dekket så mye som mulig av tapene.

- Det ser dramatisk ut, men vi håper og tror investering vil gi avkastning, sier Bjørn Brandtzæg, direktør i Clean Energy Invest.

Sturla Steinsvik, hans tre døtre og niese solgte seg ut av selskapet Hustadmarmor for ti år siden med milliardgevinst. Eierskapet i kalkutvinningsselskapet Hustadkalk beholdt familien imidlertid. Hustadkalk AS - der Brønnøy Kalk er et datterselskap - er heleid av selskapet Norsk Mineral.