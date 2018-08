Den nye HK-direktøren presenterer gode halvårstall

Nyheter

- Første halvår i 2018 har vært preget av relativt stabil drift i hele virksomheten og stor aktivitet for å få gjennomført konsernomdanningen. Resultat før skatt ble 149 millioner kroner, en økning på 48 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Basisdriften er betydelig styrket som følge av en kraftig økning i kraftprisene i 2. kvartal og reduserte personal-, avskrivnings- og andre driftskostnader, sier Helgeland Krafts nye administrerende direktør Eivind Mikalsen i en pressemelding fra selskapet.

Ove Brattbakk takker for seg etter 25 år i sjefsstolen Konsernsjefen i Helgeland Kraft har styrt selskapet gjennom et kvart århundre. I dag blir han pensjonist med god samvittighet.

Økt kraftpris

Han understreker at sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Helgeland kraft.

- Vi satser sterkt på sikkerhetsarbeidet og opplever en positiv utvikling i forebyggende aktiviteter. Det er gledelig at sykefraværet etter å ha økt i starten på året nå er på tur nedover igjen.

Utviklingen av driftsresultatet for de tre virksomhetsområdene: Vannkraft, Nett og Strøm oppsummeres slik:

Vannkraft leverer et betydelig styrket resultat som følge av betydelig bedre kraftpriser, som mer enn utjevner reduksjonen i produksjon sammenlignet med samme periode i fjor.

Nett har også styrket sitt resultat som følge av noe økt inntektsramme, lavere avbruddskostnader og reduserte driftskostnader.

Strøm leverer et svakere resultat enn fjoråret som følge av noe press på marginene.

Lyse utsikter

- For 2018 forventer vi nå et bedre årsresultat enn i 2017, forutsatt at kraftprisene holder seg oppe og nedbørsforholdene blir som normalt resten av året. Vi er svært tilfreds med at konsernet nå formelt er på plass, og vi vil nå sette trykk på forbedrings- og effektiviseringsarbeidet som skal bidra til økt verdiskaping i hele konsernet, sier Mikalsen.