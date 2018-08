Alle norske mikrofly settes på bakken etter to ulykker på kort tid

Nyheter

Aftenposten melder at Norges Luftsportforbund har innført midlertidig flyforbud for alle med mikroflybevis i Norge. Bakgrunnen er at tre personer har omkommet i to ulykker de siste fem ukene. Det gjøres unntak for de som er på tur og trenger å fly til sin hjemmebase.

To omkom i Meløy

To menn i 30- og 50-årene er bekreftet omkommet etter at et mikrofly styrtet ved Storglomvatnet i Meløy tirsdag kveld. Statens havarikommisjon for transport og politiets krimteknikere skal onsdag undersøke stedet.

- Politiet i Nordland har vakthold ved ulykkesstedet i påvente av at kriminalteknikere, samt mannskaper fra Statens havarikommisjon og Salten Brann skal ankomme. På grunn av ulykkesstedets beliggenhet er det nødvendig å få helikopterstøtte for å fly inn mannskapene og vi avventer nå tilbakemelding fra Sea King på om de kan bistå med dette, opplyste Arne Hammer, politiinspektør i Nordland politidistrikt i halv ti-tiden i dag.

Styrtet i Finland

21. juli omkom Morten Ruud, redaktør for NRK Finnmark og medlem av Lakselv Mikroflyklubb, da et gyrokopter han førte styrtet ved finske Kilpisjärvi. En passasjer ble letter skadd.

Ifølge Aftenposten har det vært syv ulykker i det norske mikroflymiljøet de siste 13 årene.