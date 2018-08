Ny storkontrakt til Torghatten-selskap

Nyheter

Torghatten-eide Trønderbilene har vunnet en tiårig gigantkontrakt om busstrafikk i Jämtland, melder Adresseavisen. Fra 11. august 2019 skal selskapet drive regionbusstrafikken i seks kommuner i den svenske regionen. Kontrakten har en verdi på rundt 1,13 milliarder norske kroner.

Administrerende direktør Vidar Kjesbu sier til avisen at kontrakten åpner det svenske markedet for selskapet, og at de nå skal konkurrere om flere svenske kontrakter.

- Vi får 110–115 nye ansatte i Sverige. Nå etablerer vi et nytt svensk datterselskapet som får kontor i Östersund, sier han.