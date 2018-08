Nord-Norge leverer mer til olje- og gassindustrien, men nedgang i Nordland

Nyheter

I dag ble årets Levert-undersøkelse presentert av Kunnskapsparken Bodø, som har utført den på oppdrag fra Petro Arctic. Den viser en samlet omsetning på 3,7 milliarder fra Nord-Norge til olje- og gassnæringen i 2017.

─ Våre medlemsbedrifter i nord viser muskler, og er godt rustet for framtidige oppdrag. Industrien i nord vokser igjen, til tross for tøff konkurranse i et krevende globalt marked, sier direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til eksisterende og framtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet.

15 prosent opp

Etter to år med nedgang i leveranser over hele verden, øker nå ringvirkningene til leverandørindustrien fra olje- og gassnæringen igjen - også i Nord-Norge, ifølge Petro Arctic.

─ En vekst på 15 prosent fra 2016 er betydelig, og viser at mye går i riktig retning. Slik kan arbeidsplasser og samfunn kan bygges i nord, sier Giæver.

Ifølge Petro Arctic dreier det seg i Finnmark om rekordleveranser på over 2 milliarder kroner. Hammerfest har nå etablert seg som et internasjonalt petroleumscluster for Barentshavet. Levert-undersøkelsen viser også at kompetansen i bedriftene i nord øker. Flere ansatte har høyere utdanning, og antallet ufaglærte har gått ned.

─ Dette er helt avgjørende for at våre medlemsbedrifter i Nord-Norge skal vokse videre og at ringvirkningene skal skapes i nord, sier Kjell Giæver.

Nedgang i Nordland

Samtidig hadde han gjerne sett at situasjonen var enda lysere i flere regioner. Nordland leverte for første gang for under 1 milliard kroner.

─ Selv om det var nedgang i Nordland i 2017, ser vi at mange bedrifter går mot økning i år. Neste års rapport vil se annerledes ut for flere regioner, mener Giæver.

Barentshavet og Nord-Norge vil i løpet av de neste ti årene bli en global energiregion, nye felt vil bygges ut og nye muligheter skal gripes.

– Et godt eksempel er Nordkapp kommune hvor optimismen er tilbake. Honningsvåg får sin del av kaka, når det nå er bestemt at Veidnes skal bli knutepunkt for oljeomlastning i nord. Flere nordlandsregioner forventer også vekst inneværende år, sier Kjell Giæver.

