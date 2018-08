Leif Morten Slotvik kjøpte båten: – Må jo bidra med det jeg kan

Nyheter

I fjor kjøpte auksjonarius John Arne Warholm et abonnement på Brønnøysunds Avis under auksjonen, og i år ble det altså elektrikertjenester til en verdi av 6.000 kroner - men Warholm betalte 7.000.

– Nå bydde jeg for mye for elektrikeren, vi har et oppdrat som tar noen timer på hytta, jeg skal installere et forbrenningstoalett. Men når det er gjort skal jeg drikke kaffe med elektrikeren, lover Warholm til BAnett.

67.000 kroner

Han er godt fornøyd med årets auksjon, som ifølge ham ga om lag 67.000 kroner i inntekt til BIL Fotball.

– Det er fantastisk, det er herlig å stå på scenen og se at folk syns det er artig. Det er over dobbelt så mye som i fjor, jeg liker å tr at dette har en god reklameverdi for det lokale næringslivet, mener Warholm.

Dette gikk varene for Bilvask fra Shell 800 kroner

12 fot småbåt fra Sentrum Marina 13.000 kroner

Trådløst headset fra Telenorbutikken 890 kroner

Støvler fra Euro Sko 700 kroner

Stormbergjakke 550 kroner

To overnattinger Thon 2.000 kroner

Gavekort 2000 kroner Boots Apotek 1000 kroner

Damekåpe fra Zappa 300 kroner

Puslespill fra ARK 1000 biter 200 kroner

Dag og nattkrem for damer med toalettmappe fra VITA 350 kroner

Sokker vidunderkrem og stekeolje SUNKOST 300 kroner

Forvik-kaffe 200 kroner

Dieselbukse fra Sanna Brønmo 500 kroner

Bukse Jack and Jones fra Sanna Brønmo 500 kroner

Elektriker for en dag fra Celect 5.500 kroner

18 volt lithiumdrill fra Byggern 1.700 kroner

Gavekort 500 kroner Milano 450 kroner

To gavekort på 1000 kroner på Amfi, 900 kroner hver

To gavekort på 1000 kroner hos Coop Nordland, 900 kroner hver

10 kg svinekjøtt fra Moe gård 950 krone

20 punkts sjekk av bil fra Bilpartner 1.300 kroner

Skipose og EU-kontroll hos Nordvik AS 500 kroner

Elektriker en dag hos Brønnøysund elektriske 7.000 kroner

Finskjorte for herre fra Dressmann 200 kroner

Togbane i tre fra Ringo 200 kroner

Tursett fra Aaka 400 kroner

Kaserolle fra Kitch'n 1.000 kroner

Sengesett fra Princess 200 kroner

Ytterjakke dame fra Cubus 250 kroner

Jeans fra KappAhl 500 kroner

Fjelltelt for tre mann fra Sport1 550 kroner

Ildkule fra Felleskjøpet Agri 1.000 kroner

To smijernsstoler fra Felleskjøpet Agri 500 kroner

Hagestol fra Felleskjøpet Agri 400 kroner

20 kilo Norvegia fra TINE solgt som 5kg om gangen, 350 kroner x4

Gavekort på 1000 kroner hos Kred 800 kroner

Elektriker for en dag fra SINUS 4.000 kroner

Ett års abonnement på Brønnøysunds Avis 1.500 kroner

Robotklipper fra Monter 4.500 kroner

10 kg laks fra Norsk havbrukssenter 800 kroner

Fem gavekort på 500 kroner fra Rema 400 kroner x5

Rørlegger for en dag fra Brønnøysund Rør 4.500 kroner

Kjøpte båt

Og auksjonens største enkeltdings bidro i så måte. En 12 fots plastbåt gikk for 13.000 kroner etter en kort budrunde. Og båten gikk til BILs egen Leif morten Slotvik.

– Du bidrar på flere måter?

– Ja, jeg må jo bidra med det jeg kan, ler han.